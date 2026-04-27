Jovem morre em grave acidente com motocicleta em Tracuateua
O caso foi registrado na noite de domingo (26)
Um jovem identificado como Eduardo de Lima Barbosa morreu em um grave acidente no município de Tracuateua, nordeste do Pará, na noite de domingo (26). O caso foi registrado em um trecho da rodovia BR-308, nas proximidades das comunidades Manoel dos Santos e São Mateus.
Segundo informações iniciais, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) chegou a ser acionado. No entanto, quando a equipe chegou à área, constatou que a vítima já estava sem vida. A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida e deverá ser investigada pelas autoridades competentes. Testemunhas contaram que o jovem teria se desequilibrado da motocicleta e caído na pista. Com o impacto, ele teve sérios ferimentos pelo corpo.
A Polícia Militar também foi chamada para atender à ocorrência e realizar os primeiros procedimentos. Em seguida, uma equipe da Polícia Científica, por meio do núcleo de Bragança, fez a remoção do corpo. O cadáver foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Castanhal.
A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil. Em nota, a PC disse que as circunstâncias do acidente de trânsito são apuradas pela Delegacia de Tracuateua. "Equipes trabalham para identificar e localizar o condutor do carro. A vítima morreu no local. Informações que auxiliem na apuração do caso podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido", comunicou a PC.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA