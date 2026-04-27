O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Jovem morre em grave acidente com motocicleta em Tracuateua

O caso foi registrado na noite de domingo (26)

O Liberal
fonte

Jovem morre em grave acidente com motocicleta em Tracuateua. (Foto: Redes Sociais)

Um jovem identificado como Eduardo de Lima Barbosa morreu em um grave acidente no município de Tracuateua, nordeste do Pará, na noite de domingo (26). O caso foi registrado em um trecho da rodovia BR-308, nas proximidades das comunidades Manoel dos Santos e São Mateus.

Segundo informações iniciais, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) chegou a ser acionado. No entanto, quando a equipe chegou à área, constatou que a vítima já estava sem vida. A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida e deverá ser investigada pelas autoridades competentes. Testemunhas contaram que o jovem teria se desequilibrado da motocicleta e caído na pista. Com o impacto, ele teve sérios ferimentos pelo corpo.

A Polícia Militar também foi chamada para atender à ocorrência e realizar os primeiros procedimentos. Em seguida, uma equipe da Polícia Científica, por meio do núcleo de Bragança, fez a remoção do corpo. O cadáver foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Castanhal.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil. Em nota, a PC disse que as circunstâncias do acidente de trânsito são apuradas pela Delegacia de Tracuateua. "Equipes trabalham para identificar e localizar o condutor do carro. A vítima morreu no local. Informações que auxiliem na apuração do caso podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido", comunicou a PC. 

 

