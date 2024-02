Mulher mata homem a tesouradas por prato de comida em Parauapebas

Uma mulher matou um homem a tesouradas no Mercado Municipal de Parauapebas, no sudeste do Pará. O crime aconteceu por volta das 15h deste sábado (17). A identidade da vítima ainda é desconhecida, mas a Polícia Militar (PM) da região afirma, em apuração da reportagem do Grupo Liberal, que testemunhas disseram que a motivação do assassinato teria sido uma discussão por um prato de comida.

A autora do crime, identificada como Luana Cruz de Jesus, de 25 anos, teria utilizado uma tesoura para atingir o pescoço da vítima, que morreu no local. Ambos seriam pessoas em situação de rua e usuários de drogas. Ainda conforme quem presenciou o ocorrido, o homem negou o prato de comida e essa não seria a primeira discussão do dia protagonizada por eles.

Após cometer o crime, a mulher fugiu. Porém, a Guarda Municipal de Parauapebas a capturou em via pública. Luana teria levado a arma do crime para ser lavada e disse aos agentes que matou a vítima por conta de entorpecentes. Ela foi encaminhada à delegacia do município.

Imagens que circulam pelas redes sociais mostram o homem vestindo uma camisa listrada e calça jeans, no chão, rodeado por sangue. Segundo as testemunhas, ele seria conhecido como uma pessoa tranquila. Entretanto, a mulher suspeita de cometer o crime teria histórico de agressão contra outras pessoas.

A Guarda Municipal de Parauapebas esteve no local e preservou a cena do crime até a chegada de investigadores da Polícia Civil (PC). A reportagem do Grupo Liberal solicitou mais informações à PC e à PM.