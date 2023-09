Mulher manda matar o marido e esquece câmera de segurança ligada; vídeo

Uma mulher foi presa por suspeita de envolvimento em assassinato do próprio marido. O caso aconteceu em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, cerca de 953 km de Salvador, no último dia 6 de setembro. A mulher foi capturada pela Polícia Civil após a câmera de segurança gravar toda a ação.

Segundo a Polícia Militar, a mulher abre o portão para entrada de um homem armado. O marido estava no banho quando sofreu a abordagem. Chegou a se fingir de morto e correu pelado na rua. Um segundo homem que estava dentro de um carro estacionado em frente à casa o ajudou com o crime.

José chegou a ser resgatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos.

Durante o depoimento à polícia, a esposa apresentou informações que levantaram suspeitas. Os agentes notaram que ela havia cortado os fios das câmeras de monitoramento, mas os aparelhos continuaram a funcionar. Após a suspeita entregar o dispositivo que registrava imagens da segurança da residência, as autoridades conseguiram reconstituir a sequência dos eventos do crime.

A Delegacia Territorial de Luís Eduardo Magalhães autuou a mulher em flagrante por homicídio qualificado. A Polícia Civil afirmou que as imagens do sistema de monitoramento da residência contradisseram o depoimento inicial da suspeita. Conforme declarado pela corporação, a mulher teria admitido sua participação no crime e alegado ter feito um pagamento ao executor. As investigações continuam em curso para identificar e prender outros envolvidos no delito.