Mulher luta com homem no meio da rua e escapa de ser estuprada

A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem acusado de tentar estuprar uma mulher na avenida Brasil, no bairro Rui Pires de Lima, em Novo Progresso, na manhã desta sexta-feira (17). Ele não teve o nome divulgado. Com informações do site Folha do Progresso.

De acordo com informações apuradas pelo Jornal Folha do Progresso, por volta das 03h30, desta sexta-feira (17), a vítima estava a caminho da casa dela quando entrou em luta corporal com o acusado. Os dois ficaram feridos.

Segundo a PM, uma guarnição em ronda recebeu informação via central que um homem tentou estuprar uma mulher na avenida Brasil, e que teria havido inclusive luta corporal entre os dois, no entanto, o acusado fugiu pela rodovia BR-163, no sentido Novo Progresso/Alvorada da Amazônia.

A PM acionou outras viaturas e as guarnições fecharam o cerco contra o suspeito, prendendo-o nas margens da BR-163, próximo ao posto Curuá. Ele foi apresentado para a Polícia Civil.

A vítima foi levada pelos familiares para o Hospital Municipal, e logo depois policiais militares a conduziram para a Delegacia de Polícia para os procedimentos legais cabíveis.