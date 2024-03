Mulher foragida de Macapá por roubo é presa em Ananindeua, na Grande Belém

Na manhã desta quinta-feira (28), a Polícia Civil prendeu Maria Cristina da Cruz Silva no bairro do Paar, em Ananindeua, na Grande Belém. Maria, identificada como foragida de Macapá (AP), estava sendo procurada pelo crime de roubo, de acordo com informações das autoridades policiais.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela​ 1ª Vara Criminal de Macapá, e Maria estava com ele em aberto.

VEJA MAIS

Após os procedimentos legais na Delegacia do Icuí-Guajará, da Superintendência da Região Metropolitana de Belém, a mulher foi encaminhada ao Sistema Penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça. Detalhes sobre o delito não foram divulgados pelas autoridades.