Mulher fica gravemente ferida durante acidente em Moju

Uma mulher que não teve identidade divulgada ficou gravemente ferida durante um acidente entre uma motocicleta e uma bicicleta, na tarde do último sábado (1º), no município de Moju, no nordeste do Pará. Além da mulher, um homem sofreu ferimentos leves pelo corpo. As circunstâncias do acidente não foram divulgadas e também não há detalhes sobre quem conduzia cada veículo. Com informações do site Debate Carajás.

Testemunhas relataram que a mulher ferida perdeu muito sangue e ficou desacordada na pista. Imagens compartilhadas nas redes sociais, logo após o acidente, mostram a vítima jogada ao chão, enquanto aguarda por socorro. Uma ambulância da equipe de resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada para prestar os primeiros atendimentos às vítimas. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da mulher.