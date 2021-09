Mulher esquece panela de pressão no fogo e princípio de incêndio assusta moradores na Cidade Nova 8

Um princípio de incêndio, registrado na tarde desta quarta-feira (30), assustou moradores do segundo andar de um conjunto de kitnets, localizado na travessa WE-28, na Cidade Nova 8, em Ananindeua. A inquilina do imóvel atingido conta que tudo começou com uma panela de pressão que ela esqueceu no fogo.

“A minha irmã passou mal e eu fui leva-la na Hapvida. A pressão dela estava muito alta, eu me desesperei para leva-la e acabei esquecendo a panela no fogo. Foi só um susto”, explicou a mulher, que preferiu não se identificar.

“Como o apartamento estava todo fechado, a panela chegou no limite, mas não chegou a explodir. Foi só a fumaça mesmo”, acrescentou. O Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local para conter a fumaça que tomou conta do conjunto.

No local, mora somente a mulher, um filho de 19 anos e um cachorro. “Agora, é só esperar a fumaça sair para fazer a limpeza do apartamento”, declarou.