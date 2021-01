Mulher em trabalho de parto sofre acidente na avenida Júlio César

A executiva de vendas náuticas Talita Oliveira, de 34 anos, deveria iniciar o parto dela às 8h desta segunda-feira (11). Porém, em frente à praça do Marex, na avenida Júlio César, o carro no qual ela estava sofreu um acidente. Foi atingido, por trás, por outro veículo, assim que o carro dela parou no sinal vermelho. Em seguida, uma motociclista que estava adiante foi atingida também e foi socorrida. O motorista do carro que causou o acidente estaria com indícios de embriaguez.

Eram aproximadamente 7h45. O parto de Talita estava marcado para 8h, no Hospital Pró-Infantil, no bairro do Marco. Amaro estava pronto para nascer. Porém, com o acidente, a pressão da gestante subiu a níveis não recomendados para o parto. Com o choque entre veículos, ela ficou com dor nas costas. No carro dela, estavam a mãe, a irmã e um amigo da família, que estava dirigindo.

"Paramos no sinal e então fomos atingidos por trás. Dois rapazes, aparentemente alcoolizados porque cheiravam forte de bebida, pareciam vir de uma festa. Estavam com pulseirinhas de identificação de eventos. Eles pediam desculpa e queriam me levar para o hospital. Falavam que iam arcar com os prejuízos e que iam acionar os advogados deles. O motorista do nosso carro, amigo da família, foi fazer o BO na delegacia, junto com nosso advogado. Acho que vão fazer um acordo sim. Eu fiquei em observação, mas eu e o bebê estamos bem", relatou Talita.

Ainda que haja acordo entre as partes, se for constatado que os envolvidos no acidente estavam alcoolizados, devem responder a um processo. A Polícia Civil vai determinar as medidas cabíveis para o inquérito, que será aberto.