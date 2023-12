Mulher é vítima de golpe ao tentar realizar o sonho da casa própria

A educadora física Ana Claudia Neves da Cruz, 52, foi vítima de golpe na tentativa de realizar o sonho da casa própria. Ela pagou o valor de R$ 190 mil a um homem que se identificou pelo nome de Antônio e até o momento não recebeu a chave do apartamento e nem o dinheiro de volta. O pagamento ocorreu no início do mês de dezembro e a Polícia Civil informa que equipes da Seccional de São Brás trabalham para identificar os autores do crime.

Há dois meses, Ana Claudia começou a procurar em aplicativo de busca de imóveis uma casa para morar. Em meio a essa pesquisa, ela identificou uma boa oferta de um apartamento, na travessa Timbó, no bairro da Pedreira. O "proprietário" estava oferecendo pelo valor de R$198 mil reais, mas na hora da negociação baixou para o valor de R$190.

"A minha filha entrou em contato com o número e conversou com um homem que se apresentou como Antônio. Ele disse que era fazendeiro e que o valor estava abaixo do mercado pela necessidade de urgência de fazer compra de gado", explica a vítima.

Ele também fez a exigência de que não poderia envolver o corretor e o pagamento deveria ser à vista. Diante disso, Ana Claudia pediu para visitar o apartamento, "ele disse que quem iria me atender era uma mulher chamada Janete, que seria a sobrinha dele. E ainda pediu para eu não tocar no valor do imóvel, pois ela também estava interessada, mas queria fazer financiamento e ele não queria dessa forma", completou a vítima.

Após a visita, Ana Claudia disse que gostaria de dar início ao processo de compra. Durante duas semanas ele enviou todos os documentos e encaminhou a vítima para um cartório conhecido da cidade, localizado no bairro de Nazaré.

"Eu mostrei os documentos para a minha advogada e estava tudo certo. Esse Antônio disse que era para eu procurar por uma pessoa no cartório para fazer a assinatura da escritura. Eu fiz isso, fui ao cartório, assinei os documentos e depois fui ao banco para efetuar o pagamento. Quando eu voltei ao cartório para pegar a chave, esse homem que era corretor e que também era funcionário do cartório disse que o depósito estava errado", detalhou Ana Claudia.

O depósito era para ser no nome de Janete e estava no nome de Nayara. "Eu fiquei desesperada. Esse corretor mandou eu ligar novamente para o Antônio, que disse que o valor já ia ser transferido para a Janete, mas depois disso tudo se complicou. E esse funcionário do cartório sumiu", disse Ana Claudia.

A vítima procurou o banco onde tem conta e depois registrou boletim de ocorrência. "Fui na Seccional de São Brás, fui na delegacia especializada e já me falaram que tem uma quadrilha que age pelo Brasil todo com esse tipo de golpe. Vou entrar com ação contra este cartório e também contra o meu banco", destacou.