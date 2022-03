Mulher é presa tentando embarcar para Belém com uma metralhadora na bagagem

Uma mulher identificada como Ana Caroline Ferreira Trindade foi presa em flagrante na noite da última quarta-feira (30), em uma rodoviária do Rio de Janeiro (RJ), enquanto tentava viajar com a filha de sete meses para Belém, transportando uma metralhadora na mala. Segundo informações da Polícia Civil, a suspeita teria ligação com a facção criminosa Comando Vermelho Rogério Lemgruber (CVRL).

A mulher, que tem 24 anos de idade, tentava embarcar juntamente com a criança de colo na rodoviária Novo Rio, no bairro Santo Cristo, segundo a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE). Em uma de suas bagagens, estava escondida a metralhadora calibre ponto 50.

Segundo as investigações, Ana Caroline seria ligada ao Comando Vermelho, e o marido, Hemerson Gernan Gouveia da Silva, é apontado como um dos líderes da facção criminosa. Ele está foragido. O armamento teria sido adquirido no Complexo da Penha, com um valor de cerca de R$ 250 mil.

A mulher foi encaminhada para a sede da DRE, na Cidade da Polícia, onde foi presa em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A arma encontrada com ela foi apreendida e está à disposição da Justiça. O caso segue sendo investigado pela PCRJ.