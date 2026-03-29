Mulher é presa suspeita de tráfico de drogas em Novo Progresso

Uma mulher foi presa por suspeita de tráfico de drogas no município de Novo Progresso, na região sudoeste do Pará, na noite do último sábado (28). A suspeita foi identificada como Andressa da Silva Francelino, conhecida pelo apelido de “Duqueza”.

De acordo com informações de policiais militares, por volta das 21h30, uma guarnição recebeu denúncias anônimas informando que a suspeita estaria armazenando e comercializando entorpecentes a mando de um homem conhecido como “Maranhão”, apontado como integrante de facção criminosa. As informações são do portal Plantão 24 Horas News.

Ao chegarem no endereço indicado localizado na rua Panamá, no bairro Jardim América, os agentes realizaram um monitoramento velado do imóvel. Os militares relataram ter visto um homem, ainda não identificado, chegando ao local e mantendo contato com a suspeita. Ele teria recebido um objeto das mãos de Andressa, o que levantou a suspeita de comercialização de drogas.

Quando os policiais foram para a abordagem, o homem fugiu ao perceber a aproximação da viatura, abandonando no chão parte do material ilícito. Ele fugiu para dentro de uma área de mata e não foi mais localizado.

Já Andressa da Silva Francelino correu para o interior da residência ao notar a presença da polícia. Diante da situação de flagrante delito, os agentes entraram no imóvel e encontraram o restante da droga.

Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 102 gramas de substância análoga à skunk, deixadas pelo suspeito que fugiu, e mais 470 gramas da mesma substância dentro da residência, totalizando cerca de 572 gramas.

A suspeita foi autuada pelos crimes de tráfico de drogas, e associação para o tráfico, devido aos indícios de que estaria atuando sob ordens de um faccionado. Andressa recebeu voz de prisão e foi conduzida, juntamente com o material apreendido, até a delegacia de Polícia Civil, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis.