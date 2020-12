Mulher é presa suspeita de tentar matar homem a golpes de faca

Encontra-se internado em estado grave, no Hospital Geral de Parauapebas (HGP), desde a noite desta quinta-feira (3), um homem que se identificou como Francisco das Chagas. Ele foi esfaqueado no abdômen, por volta das 23h, na avenida Liberdade, próximo do Mercado Municipal. ele apontou como autora da agressão, Aldiene Avelino Lopes, já localizada e detida na 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil.

A mulher nega qualquer participação no crime, no entanto, os argumentos não convenceram a polícia, e ela continua presa.

Sobre Francisco, as informações da imprensa da região é de que o estado dele é grave.