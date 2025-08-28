Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Mulher é presa suspeita de integrar grupo que roubava e extorquia motoristas de app em Marituba

As diligências policiais seguem em andamento para identificar e responsabilizar os demais envolvidos na ação criminosa

O Liberal
fonte

Mulher é presa suspeita de integrar grupo que roubava e extorquia motoristas de app em Marituba. (Divulgação)

A Polícia Civil do Pará cumpriu, nesta quinta-feira (28), um mandado de prisão temporária contra Iracema Gomes da Silva Neta, em Marituba, região metropolitana de Belém. A ordem judicial foi expedida pela Vara Criminal da Comarca de Marituba.

De acordo com as investigações conduzidas pela 18ª Seccional Urbana de Polícia de Marituba, a mulher é apontada como integrante de um grupo criminoso envolvido em roubos e extorsões contra motoristas de aplicativo.

As diligências policiais seguem em andamento para identificar e responsabilizar os demais envolvidos na ação criminosa.

