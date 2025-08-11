Mulher é presa suspeita de ferir marido e bebê de oito meses em Parauapebas

Uma mulher de 26 anos foi presa na noite de domingo (10) suspeita de ferir o marido e a filha, de apenas oito meses, durante uma briga no bairro Novo Brasil, em Parauapebas, sudeste do Pará.

De acordo com a Polícia Militar, o caso ocorreu por volta das 23h40, na rua Bela Vista. Durante a comemoração do Dia dos Pais, o casal iniciou uma discussão. Conforme o relato do marido, o motivo foi uma reclamação dele sobre supostos maus-tratos da mãe contra a criança.

O homem afirmou que, após ser repreendida, a mulher arremessou a filha ao chão e tentou atingi-lo com uma faca. Ele conseguiu retirar a arma branca das mãos dela e levar a criança para a casa da sogra. No entanto, segundo o relato, a suspeita continuou com as agressões, pegando uma tesoura e desferindo golpes contra o marido e a filha.

O homem foi atingido no antebraço, na mão e no peito. Já a criança sofreu um corte profundo na testa. Pai e filha foram levados por familiares para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde receberam atendimento médico.

Segundo os familiares dos envolvidos no caso, a mulher estaria embriagada no momento da agressão. Ela recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como lesão corporal.