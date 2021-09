Mulher é presa por envolvimento em agressão contra duas jovens no município de Dom Eliseu

Uma mulher foi presa sob suspeita de ter envolvimento com um caso de agressão contra duas jovens, em um quiosque na praça do Mercado Municipal de Dom Eliseu. A prisão foi efetuada por agentes da Polícia Civil, na segunda-feira, 6.

De acordo com as investigações, a violência ocorreu depois que uma das duas vítimas teria denunciado o ex-namorado e o tio do rapaz por terem a agredido fisicamente anteriormente, fato que foi comprovado pela polícia e acarretou na prisão em flagrante dos dois sujeitos, na última sexta-feira, 3.

Após a prisão dos dois homens, um amigo dos envolvidos e primo da vítima ficou sabendo que ambos haviam sido presos a partir da denúncia da moça. Ele, então, teria armado a agressão juntamente com a suspeita, que teria cometido o crime.

O rapaz e a suspeita foram vistos juntos no local onde as jovens foram agredidas. No momento em que avistaram as meninas, o homem teria incentivado para que a violência começasse. No momento do fato, as duas jovens se dirigiam ao banheiro de um quiosque da praça do Mercado Municipal, quando foram abordadas e a violência começou.

Segundo depoimento das jovens, elas foram agredidas com puxões de cabelo, socos e até com garrafas de vidro. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Municipal, onde foi atestado lesão grave em razão das agressões sofridas.

As jovens procuraram a polícia e informaram as características e alguns nomes das suspeitas envolvidas. A equipe imediatamente iniciou diligências, com o intuito de identificar e prender em flagrante as suspeitas. Já na tarde da última segunda-feira, uma das mulheres foi encontrada e presa. As investigações continuam a fim de localizar e responsabilizar as demais envolvidas na ação criminosa.