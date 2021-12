Mulher é presa furtando sapatos de loja no bairro da Sacramenta, em Belém

Uma mulher foi presa, na manhã desta quarta-feira (29), após ser flagrada furtando sapatos de uma loja do segmento, localizada em um centro comercial no bairro da Sacramenta, em Belém. A mulher foi detida por policiais militares, que foram acionados por um funcionário do estabelecimento, que viu a ação criminosa por meio de câmeras de monitoramento do local. Às autoridades, ela se identificou como Dienne Beatriz Monteiro Rodrigues, de 22 anos.

Responsável pelo caso, a delegada Rosa Malena Abreu, da Seccional da Sacramenta, explica que duas mulheres participaram da ação criminosa. "O rapaz do monitoramento percebeu quando eram colocados os sapatos na bolsa que ela trazia. No momento que elas deixaram a loja, uma conseguiu se evadir, mas a que estava com a bolsa foi capturada", detalhou.

A delegada de Polícia Civil Rosa Malena Abreu (Cláudio Pinheiro/ O Liberal)

"Aqui ela se identificou como Damiana Aliaga Oliveira de Souza, uma prima. Depois ela revelou ser outra pessoa. Na realidade, chama-se Dienne Beatriz Monteiro Rodrigues. Como não tem documentação, ela vai ser identificada e transferida para o Centro de Reeducação Feminino (CRF)", relatou a delegada. Dienne deve responder pelos crimes de furto e de falsidade ideológica.

A mulher tentou furtar dois sapatos, avaliados em R$309. Ela foi presa e segue à disposição da Justiça.