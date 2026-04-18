Mulher é presa em shopping de Belém suspeita de desviar aparelho de ultrassom da rede pública

Uma mulher, supostamente servidora pública do Pará, foi presa na última sexta-feira (17), suspeita de fraude e desvio de um aparelho de ultrassonografia que seria destinado à rede municipal de saúde de Trairão, no sudoeste paraense. Informações que circulam nas redes

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De acordo com a Polícia Civil do Pará, o equipamento foi localizado em uma clínica particular no distrito de Icoaraci, em Belém. A investigação aponta que o aparelho, pertencente ao sistema público de saúde, teria sido desviado antes de chegar ao município de destino.

A suspeita foi encontrada por agentes enquanto almoçava em um restaurante de um shopping no bairro do Reduto, onde foi presa durante a operação “Madame Curie”. A ação apura um suposto esquema de fraude voltado ao desvio e à apropriação do equipamento.

Segundo a PC, a investigada deverá responder pelo crime de peculato-desvio. As apurações indicam ainda a possibilidade de participação de outras pessoas na cadeia de intermediação da circulação irregular do aparelho, possivelmente por meio de empresas registradas em nome de terceiros.

O equipamento já foi apreendido pelos agentes após ser encontrado em um ambiente privado. As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos e aprofundar a responsabilização penal no caso.

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) informou que a pessoa investigada não integra o quadro de servidores do órgão.

“A Sespa esclarece ainda que, ao ser notificada de que o equipamento não havia sido entregue ao município de destino, adotou imediatamente as medidas cabíveis e solicitou a apuração do caso pelos órgãos competentes”, informou a pasta, acrescentando que acompanha o andamento das investigações.

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou mais informações à Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.