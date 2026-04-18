Mulher é presa em shopping de Belém suspeita de desviar aparelho de ultrassom da rede pública
Aparelho foi localizado em clínica particular no distrito de Icoaraci
Uma mulher, supostamente servidora pública do Pará, foi presa na última sexta-feira (17), suspeita de fraude e desvio de um aparelho de ultrassonografia que seria destinado à rede municipal de saúde de Trairão, no sudoeste paraense. Informações que circulam nas redes
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De acordo com a Polícia Civil do Pará, o equipamento foi localizado em uma clínica particular no distrito de Icoaraci, em Belém. A investigação aponta que o aparelho, pertencente ao sistema público de saúde, teria sido desviado antes de chegar ao município de destino.
A suspeita foi encontrada por agentes enquanto almoçava em um restaurante de um shopping no bairro do Reduto, onde foi presa durante a operação “Madame Curie”. A ação apura um suposto esquema de fraude voltado ao desvio e à apropriação do equipamento.
Segundo a PC, a investigada deverá responder pelo crime de peculato-desvio. As apurações indicam ainda a possibilidade de participação de outras pessoas na cadeia de intermediação da circulação irregular do aparelho, possivelmente por meio de empresas registradas em nome de terceiros.
O equipamento já foi apreendido pelos agentes após ser encontrado em um ambiente privado. As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos e aprofundar a responsabilização penal no caso.
Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) informou que a pessoa investigada não integra o quadro de servidores do órgão.
“A Sespa esclarece ainda que, ao ser notificada de que o equipamento não havia sido entregue ao município de destino, adotou imediatamente as medidas cabíveis e solicitou a apuração do caso pelos órgãos competentes”, informou a pasta, acrescentando que acompanha o andamento das investigações.
A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou mais informações à Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.
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