Mulher é presa em flagrante por maus-tratos a seis cães em Tomé-Açu

Uma mulher foi presa em flagrante por maus-tratos a animais na manhã desta terça-feira (31), no distrito de Quatro Bocas, em Tomé-Açu, nordeste do Pará. A ação foi realizada por equipes da Delegacia de Proteção Animal, vinculada à Divisão de Repressão a Crimes Ambientais da Polícia Civil. Todos os seis cães foram resgatados e encaminhados para cuidados.

De acordo com a polícia, a ocorrência teve início após uma denúncia encaminhada pela delegacia local informando sobre a possível situação de negligência contra cães. Diante da suspeita, agentes da especializada se deslocaram até um imóvel localizado na rua das Laranjeiras, no bairro Sorozaki, onde encontraram três cães da raça American Bully em condições precárias, apresentando baixo escore corporal.

Durante a abordagem, a tutora dos animais, identificada como Erlany da Silva Gomes, informou que outros três cães estariam em uma segunda propriedade, pertencente ao seu companheiro. A equipe policial seguiu até o endereço indicado, na Estância Dois Irmãos Portilho, onde localizou mais três animais da mesma raça.

No local, dois cães também apresentavam sinais de desnutrição, enquanto um terceiro estava isolado, com comportamento apático. Um perito médico-veterinário que acompanhava a ação constatou que o animal se encontrava doente e em estado de sofrimento extremo, sendo necessário encaminhamento imediato para atendimento especializado, a fim de preservar sua vida.

Diante das evidências de maus-tratos, Erlany foi presa em flagrante. Já o companheiro dela, Adilson Nascimento Portilho, apontado como um dos responsáveis pelos animais, não foi localizado e teve a qualificação realizada de forma indireta.