Mulher é presa em flagrante com mais de 5 kg de drogas durante fiscalização em Óbidos

Uma mulher foi presa em flagrante na tarde de quinta-feira (19) durante uma fiscalização realizada por agentes do Grupamento Fluvial da Base Candiru e policiais militares do CPR I. A ação ocorreu na embarcação “F/M Estrela PP”, que navegava pelo rio Amazonas, em frente ao município de Óbidos, oeste do Pará.

Durante a abordagem, os agentes encontraram cinco tabletes de maconha do tipo skank, totalizando 5,656 kg, na mochila da suspeita. Ao ser questionada, a mulher confessou que transportava o entorpecente, cujo destino final seria o município de Santarém. A droga e a mulher foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Óbidos para os procedimentos legais.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, destacou a importância da operação. “Foi mais uma ação exitosa realizada pelos agentes em Óbidos a partir das fiscalizações da Base Candiru. Dessa vez, foram apreendidos um pouco mais de 5Kg de maconha e a responsável pela droga foi presa em flagrante. As prisões e apreensões contínuas que estão sendo realizadas, demonstram a assertividade nas estratégias adotadas para a malha fluvial. Portanto, vamos continuar investindo e fortalecendo as fiscalizações para que o tráfico, crimes ambientais e outros delitos que possam ocorrer na malha fluvial e na região, sejam combatidos cada vez mais”, enfatizou Ualame Machado.

O diretor do Grupamento Fluvial de Segurança Pública, coronel PM José Vilhena, ressaltou os resultados alcançados. “Diariamente, as equipes realizam fiscalizações integradas na região, o que tem resultado nas apreensões e prisões. Somente no mês de dezembro, já foram apreendidos mais de 100 kg de drogas. Seguimos trabalhando para que, cada vez mais, qualquer material ilícito possa ser retirado de circulação, reduzindo assim a criminalidade”, afirmou.