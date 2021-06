Mulher é presa em flagrante após esfaquear e matar outra durante briga

Uma briga entre duas mulheres dentro de uma casa de eventos resultou na morte de uma delas, identificada apenas pelo prenome Jurema, na madrugada deste domingo (13), no bairro Santa Luzia, em Novo Progresso, sudoeste paraense. Segundo informações da polícia, Eliane Pereira do Nascimento esfaqueou a vítima até a morte. Ela foi presa em flagrante após cometer o crime. As informações são de Moisés Sodré, do Giro Portal.

Testemunhas contaram aos policiais que a briga teve início por volta das 2h, dentro do estabelecimento, e se estendeu pela via pública. Jurema foi golpeada com pelo menos sete facadas. Depois de cometer o crime, Eliane foi impedida de fugir por populares que estavam no local.

A vítima ainda chegou a ser socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Municipal de Novo Progresso. No entanto, ela não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada na unidade de saúde.

A acusada de cometer o crime, identificada como Eliane Pereira do Nascimento, foi presa em flagrante pela Polícia Militar e encaminhada à Delegacia de Polícia, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. Ela já está à disposição da Justiça.