Mulher é presa após denúncia indicar 'refúgio' de assaltantes no Pará

Uma mulher foi presa em flagrante após uma denúncia indicar o endereço de uma casa anônima usada como "refúgio" de assaltantes no município de São Sebastião da Boa Vista, na Ilha do Marajó. Conforme informações repassadas pela Polícia Civil, a mulher, que não teve a identidade informada, foi acusada pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. A prisão ocorreu nesta sexta-feira (12).

Policiais civis do município receberam a denúncia de que um homem havia alugado uma casa para ser usada como suporte e abrigo para assaltantes de outras cidades. A residência também seria usada para esconder objetos de furtos e roubos, além de drogas, armamentos e munições.

Após uma investigação, uma equipe de policiais civis e militares foram ao local e encontraram a irmã do suspeito, que teria autorizado as buscas no imóvel. Lá, os agentes apreenderam duas armas de fogo e seis munições do mesmo calibre do armamento, que não foi detalhado. Drogas também foram achadas na residência: uma barra de maconha e seis porções de cocaína.

Diante dos fatos, a mulher e o material apreendidos foram conduzidos à Delegacia de São Sebastião da Boa Vista. Ela foi autuada em flagrante pela prática dos crimes.