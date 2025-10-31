Mulher é morta pelo companheiro com 17 facadas em Paragominas

Uma mulher identificada como Ketmylle do Nascimento Araújo, de 40 anos, foi assassinada a facadas pelo companheiro em Paragominas, no sudeste do Pará. O crime ocorreu na noite de quinta-feira (30), dentro do Residencial Morada dos Ventos, no apartamento onde a vítima morava com o suspeito e a filha, uma adolescente de 15 anos. De acordo com as informações iniciais, Ketmylle teria sido golpeada cerca de 17 vezes.

O crime ocorreu por volta de 19h, no imóvel localizado na Avenida Professor Manoel Pereira da Silva. Não há informações sobre as circunstâncias do feminicídio. O desentendimento entre a vítima e o suspeito teria chamado a atenção dos vizinhos da área. A mulher teria sido encontrada caída e sem sinais vitais dentro do apartamento. Ela apresentava diversas lesões pelo corpo.

A Polícia Militar foi acionada até o local e realizou o isolamento da área, enquanto a Polícia Civil coletava as informações sobre o crime. O autor das facadas havia saído do local. Mas, poucas horas depois, procurou a delegacia da área e se apresentou às autoridades policiais, confessando o feminicídio. Os relatos iniciais são de que ele teria dito aos agentes que a motivação para o crime seria ciúmes. O corpo de Ketmylle foi periciado pela Polícia Científica e removido ao Instituto Médico Legal.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.