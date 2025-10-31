Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Mulher é morta pelo companheiro com 17 facadas em Paragominas

O crime ocorreu na noite de quinta-feira (30), dentro de um residencial

O Liberal
fonte

Mulher é morta pelo companheiro com cerca de 17 facadas em Paragominas. (Foto: Redes Sociais)

Uma mulher identificada como Ketmylle do Nascimento Araújo, de 40 anos, foi assassinada a facadas pelo companheiro em Paragominas, no sudeste do Pará. O crime ocorreu na noite de quinta-feira (30), dentro do Residencial Morada dos Ventos, no apartamento onde a vítima morava com o suspeito e a filha, uma adolescente de 15 anos. De acordo com as informações iniciais, Ketmylle teria sido golpeada cerca de 17 vezes.

O crime ocorreu por volta de 19h, no imóvel localizado na Avenida Professor Manoel Pereira da Silva. Não há informações sobre as circunstâncias do feminicídio. O desentendimento entre a vítima e o suspeito teria chamado a atenção dos vizinhos da área. A mulher teria sido encontrada caída e sem sinais vitais dentro do apartamento. Ela apresentava diversas lesões pelo corpo.

A Polícia Militar foi acionada até o local e realizou o isolamento da área, enquanto a Polícia Civil coletava as informações sobre o crime. O autor das facadas havia saído do local. Mas, poucas horas depois, procurou a delegacia da área e se apresentou às autoridades policiais, confessando o feminicídio. Os relatos iniciais são de que ele teria dito aos agentes que a motivação para o crime seria ciúmes. O corpo de Ketmylle foi periciado pela Polícia Científica e removido ao Instituto Médico Legal.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Mulher é morta a facada

feminicídio em paragominas
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

Médico suspeito de tentativa de feminicídio contra a namorada é preso em Belém

O suspeito foi detido na noite de quinta-feira (30)

31.10.25 12h28

FEMINICÍDIO

Mulher é morta pelo companheiro com 17 facadas em Paragominas

O crime ocorreu na noite de quinta-feira (30), dentro de um residencial

31.10.25 11h19

SUSTO!

Incêndio atinge estabelecimento na Marambaia, em Belém

As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Não há informações sobre feridos.

30.10.25 22h30

apreensão

Polícia Civil apreende 72 tabletes de entorpecentes e prende suspeito em flagrante

Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc) localizou a droga em galpão no bairro Cruzeiro, distrito de Icoaraci, em Belém

30.10.25 22h02

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

APURAÇÃO

Paraense morto em megaoperação no Rio de Janeiro aparece em foto ao lado do rapper Oruam

A imagem foi divulgada nas redes sociais

29.10.25 16h59

POLÍCIA

Dupla é presa por pichar mensagens do Comando Vermelho e intimidar moradores de Abaetetuba

Os suspeitos, depois de localizados, confessaram o crime e alegaram que foram pagos pela facção para realizar o delito

30.10.25 9h28

BALEAMENTO

Vigilante é baleado no rosto por dois suspeitos no portão da UFPA, em Belém

Segundo as informações de testemunhas, a arma do guarda foi roubada pelos suspeitos

30.10.25 18h11

Operação no Rio de Janeiro

Quem é a 'Japinha do CV', morta com tiro de fuzil no rosto, em megaoperação da polícia no Rio

Conhecida como “musa do crime”, Penélope era considerada uma das principais combatentes da facção e morreu durante megaoperação no Rio

29.10.25 17h06

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda