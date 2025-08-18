Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Mulher é morta com tiro de espingarda após desentendimento em Garrafão do Norte

O crime teria sido motivado por uma suposta traição da parte da vítima com o enteado do suspeito

O Liberal
fonte

A polícia apreendeu a arma utilizada no crime. O suspeito conseguiu fugir. (Reprodução)

A Polícia Civil investiga o homicídio de Benedita de Araújo da Silva, ocorrido na noite de domingo (17), por volta das 21h30, na localidade Ramal do Argola, no município de Garrafão do Norte, no nordeste do Pará.

Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, a vítima foi atingida por um disparo de espingarda calibre .20, efetuado por um homem identificado como Raimundo Gomes Filomeno. O crime teria sido motivado por desentendimentos relacionados a um suposto relacionamento extraconjugal de Benedita com o enteado do suspeito.

A vítima chegou a ser socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao hospital do município, mas já estava morta. Após o disparo, Raimundo fugiu do local em uma motocicleta, tomando rumo desconhecido.

A polícia apreendeu a arma utilizada no crime. O corpo de Benedita foi removido para os procedimentos legais, e as investigações seguem com a Polícia Civil para esclarecer o caso e localizar o suspeito.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

mulher morta com tiro de espingarda

garrafão do norte

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

VIOLÊNCIA

Mulher é morta com tiro de espingarda após desentendimento em Garrafão do Norte

O crime teria sido motivado por uma suposta traição da parte da vítima com o enteado do suspeito

18.08.25 23h01

POLÍCIA

Ex-namorado é preso após matar jovem paraense a tiros no Mato Grosso

O suspeito foi preso quando tentava fugir por uma estrada rural, nas proximidades de Paranatinga, a 411 km da capital mato-grossense

18.08.25 22h34

POLÍCIA

Cliente é morto a tiros dentro de bar em Novo Repartimento

De acordo com testemunhas, dois homens em uma motocicleta chegaram ao local, ambos usando capacetes, e efetuaram vários disparos contra a vítima

18.08.25 21h48

POLÍCIA

Homem é morto a tiros no bairro da Pedreira, em Belém

A vítima, identificada como William Henrique Furtado Dias, de 24 anos, teria sido morta por engano, de acordo com as primeiras informações levantadas pela polícia

18.08.25 18h36

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

FEMINICÍDIO

Paraense de 24 anos é morta a tiros em Mato Grosso; ex-namorado é suspeito do crime

Jacira Gonçalves nasceu em Belém e tinha medida protetiva contra o ex-marido

18.08.25 8h22

AGRESSÃO

Agressão em academia de Ananindeua: jovem é golpeado na cabeça com barra de ferro por outro aluno

A Polícia Civil informa que a equipe da Seccional do Paar apura o caso

18.08.25 7h53

VIOLÊNCIA

Família de Belém faz campanha para trazer corpo de jovem assassinada em MT

Parentes arrecadam recursos para traslado do corpo de Jacira, morta em Sorriso, a 420 km de Cuiabá, após perseguições do ex-namorado

18.08.25 10h54

POLÍCIA 

Motociclista morre após colidir com ônibus e uma mulher fica ferida, na tarde deste domingo (17)

O Centro Integrado de Operações (Ciop) informou que ainda não há confirmação sobre para qual unidade a mulher foi levada

17.08.25 17h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda