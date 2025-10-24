Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Mulher é morta a tiros e dois homens são baleados após ataque em Altamira

O crime ocorreu na noite de quinta-feira (23), no bairro Mutirão

O Liberal
fonte

Mulher é morta a tiros e dois homens são baleados após ataque em Altamira. (Foto: Redes Sociais)

Uma mulher identificada como Karol Torres, de 27 anos, foi morta a tiros em Altamira, no sudoeste do Pará. O crime ocorreu na noite de quinta-feira (23), na rua 4, no bairro Mutirão. Outros dois homens, entre eles o namorado da jovem, também foram baleados e socorridos para um hospital da região. Segundo as informações iniciais, o trio conversava em frente a uma residência quando foi baleado por dois homens que chegaram em uma motocicleta.

As informações iniciais são que o ataque a tiros ocorreu por volta de 22h, quando Karol, o namorado e um amigo conversavam. Os relatos de testemunhas apontam que os atiradores já teriam chegado disparando em direção ao trio, que não teve reação. Karol foi baleada e morreu na hora. O namorado dela também foi atingido, mas sobreviveu. Conforme o que foi repassado para as autoridades policiais, o amigo do casal, além de ter sido baleado, também teria sido esfaqueado por um dos atiradores durante o crime. 

Moradores acionaram uma ambulância para socorrer as vítimas que apresentavam sinais vitais. Os dois homens foram encaminhados em estado grave ao Hospital Geral de Altamira. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde deles após darem entrada no hospital. A Polícia Militar esteve na cena do crime e isolou a área até a chegada da Polícia Científica. A motivação para o ataque ao casal e ao amigo será apurada pela Polícia Civil.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

 

