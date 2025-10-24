Capa Jornal Amazônia
Vendedor é assassinado a tiros em banca de lanche no Panorama XXI, em Belém

O homicídio ocorreu na manhã desta sexta-feira (24)

O Liberal
fonte

Vendedor é assassinado a tiros em cadeira, próximo à banca de lanche no Panorama XXI, em Belém. (Reprodução: Dilson Pimentel / Especial)

Um homem identificado inicialmente como Francinaldo, mais conhecido como Tuíra, foi assassinado a tiros próximo a uma banca de lanche no Conjunto Panorama XXI, bairro do Mangueirão, em Belém. O crime ocorreu na manhã desta sexta-feira (24), em uma área de comércio e grande movimentação na Rua Principal, esquina com a Rodovia Augusto Montenegro. Segundo o 24º Batalhão de Polícia Militar, um suspeito em uma bicicleta teria efetuado os disparos na região da cabeça da vítima. A arma de fogo, uma bag e o veículo usados no homicídio foram apreendidos pela PM.

O homicídio foi registrado por volta de 10h30, quando Francinaldo estava sentado em uma cadeira no canteiro central da via. Conforme o tenente-coronel Vicente, comandante do 24º BPM, a vítima trabalhava vendendo roupas na área. “A vítima estava sentada aqui na principal e ia iniciar seu dia de trabalho quando chegou um indivíduo de bicicleta e efetuou os disparos. De imediato, a Polícia Militar foi acionada, fizemos o cerco e localizamos a arma de fogo, as munições e a bicicleta. Estamos realizando rondas para capturar o autor dos disparos”, afirmou o PM.

De acordo com testemunhas, o atirador estaria com roupas e uma bag de entregas de alimentos quando se aproximou da vítima. Francinaldo não teria desconfiado da atitude do suspeito. Após o crime, ainda segundo trabalhadores do local, o homem teria fugido na bicicleta e depois largou o veículo e os demais itens para conseguir correr.

Segundo o PM, a Polícia Civil deve apurar se Francinaldo tinha passagens pela Justiça ou algum tipo de envolvimento com práticas ilícitas no passado. “Somente a Polícia Civil fará essa averiguação. A arma usada no crime é um calibre 38 e foi encontrada no final desta rua principal. Cerca de quatro munições foram deflagradas. Visualmente, a vítima foi atingida por ao menos dois disparos na região da cabeça”, detalhou o tenente-coronel Vicente. 

O PM informou que não há informações sobre suspeitos ou qual seria a motivação para o crime. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

