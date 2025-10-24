Operação do MPPA cumpre mandados e prende suspeito em investigação sobre conflitos agrários no Pará

Entre os dias 22 e 24 de outubro, o Ministério Público do Pará (MPPA) realizou a Operação Terra e Sangue, que cumpriu 14 mandados de busca e apreensão no interior do estado. As ordens judiciais foram emitidas pela Justiça de Vitória do Xingu como parte da investigação sobre um homicídio ocorrido em 10 de fevereiro deste ano, relacionado a conflitos agrários na região.

A operação foi realizada nos municípios de Vitória do Xingu, Altamira, Novo Repartimento, Senador José Porfírio e Belém. Durante as ações, foram apreendidos documentos, equipamentos eletrônicos, celulares, um veículo, armas de fogo e R$ 270 mil em dinheiro.

Também houve a prisão em flagrante de um dos investigados, que posteriormente foi convertida em prisão preventiva. De acordo com o MPPA, as investigações seguem sob segredo de justiça.

Participaram da operação a Força-Tarefa de Homicídios no Campo e de Conflitos Agrários, com o apoio do Centro Integrado de Investigação (CI), do Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional (GSI), do Grupo de Atuação Especial do Júri (Gaejúri) e das Promotorias de Justiça de Altamira e Vitória do Xingu.