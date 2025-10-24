Motociclista por aplicativo é detido com placa adulterada na Av. Almirante Barroso, em Belém
O caso ocorreu na manhã de quinta-feira (23), após uma fiscalização de órgãos de trânsito e segurança
Um motociclista por aplicativo foi detido na manhã de quinta-feira (23) após ser flagrado com a placa da moto adulterada enquanto trafegava pela avenida Almirante Barroso, bairro de São Brás, em Belém. O condutor foi abordado em uma fiscalização de rotina das equipes da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel) e da Guarda Municipal. O veículo foi apreendido.
Imagens da ação, que circulam nas redes sociais, mostram quando os agentes pararam o condutor da moto, que estava com um passageiro. Ao verificarem a placa do veículo, foi constatado que havia uma adulteração nos números e letras. Ainda durante a abordagem, os agentes também verificaram que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Diante das irregularidades, o homem foi encaminhado à Seccional de São Brás, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. O passageiro que estava na motocicleta precisou encerrar a corrida e solicitar outro transporte para seguir viagem.
De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, adulterar placa veicular é crime, com pena de reclusão de três a seis anos, além de multa. A operação faz parte das ações permanentes de fiscalização promovidas pela Segbel e pela Guarda Municipal, com o objetivo de reforçar a segurança no trânsito da capital paraense e coibir práticas ilegais.
