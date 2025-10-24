PF apreende embarcações milionários em operação que apura ocultação patrimonial em Belém

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira (24/10) a segunda fase da operação “Malik” em Belém e São Miguel do Guamá, região nordeste do Pará. Durante as diligências, que têm o objetivo de identificar ativos e bens vinculados ao esquema de ocultação patrimonial sob investigação, foi apreendida uma embarcação de luxo avaliada em cerca de R$ 3 milhões e outras duas lanchas no valor de dois milhões.

De acordo com a PF, também foi determinado o sequestro judicial de bens pertencentes a três empresas e a um investigado, todos vinculados ao núcleo financeiro da organização criminosa. Com as medidas adotadas nesta nova fase, o valor total de bens apreendidos e sequestrados desde o início da operação, deflagrada na primeira semana de outubro de 2025, pode alcançar o montante de R$ 50 milhões.

A ação Malik é um desdobramento da operação “Mercador Fenício”, cujas investigações, ao avançarem, possibilitaram a identificação de um esquema financeiro estruturado, baseado na utilização de empresas de fachada e pessoas interpostas para viabilizar o contrabando de cigarros oriundos do Suriname e, posteriormente, lavar os valores obtidos ilegalmente, reinserindo-os no sistema financeiro nacional.

Primeira fase

No dia 8 deste mês, a PF realizou a primeira etapa da operação Malik. Na ocasião, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão nas cidades de Belém e Ananindeua, expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará. A Justiça Federal também determinou o bloqueio e o sequestro de bens e ativos financeiros dos investigados, com valor estimado superior a R$ 44 milhões.

As ordens judiciais tiveram como alvo estruturas empresariais e indivíduos vinculados ao grupo investigado, utilizados para ocultar valores e dissimular a origem de recursos obtidos de forma ilícita, inclusive por meio da aquisição de fazendas, veículos de luxo, imóveis e embarcações.