​Mulher é morta a tiros ao tentar fugir de assaltante, em Castanhal

Uma mulher, identificada apenas pelo prenome Eliana, foi morta a tiros, na tarde desta sexta-feira (8), durante um assalto na área do Ramal do Brilhante, entre os bairros Imperial e São José, em Castanhal, no nordeste do Pará. A vítima tentou fugir de um assaltante, mas foi alvejada com três tiros pelo criminoso, que está sendo procurado pela polícia. As informações são do site Debate Carajás.

Segundo a Polícia Militar, o marido da mulher relatou que ele e a esposa seguiam de moto pelo ramal, por volta de 15h40, quando foram abordados por um homem armado, o qual anunciou o assalto e ordenou que descessem do veículo. Nervosa, a vítima tentou correr, e o criminoso atirou, acertando-a com três disparos.

Eliana não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Já o bandido fugiu levando a motocicleta. Conforme a PM, logo após o crime foram iniciadas diligências para tentar localizar o assaltante.

Na incursão pelo Conjunto Vale, uma guarnição localizou a moto roubada, uma Honda Bros, de cor vermelha, e prendeu um suspeito. No entanto, o homem não foi reconhecido pelo marido da vítima como o autor do crime. Diante disso, as diligências seguem para tentar prender o assassino.