Mulher é morta a facadas pela tia no bairro do Jurunas, em Belém

Uma jovem de 29 anos, identificada como Dominique Karen Antero Ferreira, foi morta com seis facadas na tarde desta terça-feira (15/10), na Vila Santo Antônio, que fica entre a travessa Honório dos Santos e a avenida Roberto Camelier, no bairro do Jurunas, em Belém. A principal suspeita é Alice Miranda Antero, 60, tia da vítima. Familiares relataram à Polícia Militar que Dominique era usuária de drogas e que, supostamente, teria furtado uma televisão e um ventilador da tia, que foi tirar satisfação com ela em uma casa familiar.

Os moradores encontraram a mulher esfaqueada na via, já morta, e acionaram a polícia. Duas viaturas do 20° Batalhão de Polícia Militar (20º BPM) estiveram no local. O sargento D. Almeida, do 20º BPM, contou como a PM soube do caso.

“Estávamos em ronda e os populares nos informaram que uma mulher estava sendo assassinada. Quando chegamos ao local (Dominique) estava agonizando, porém a autora do fato, que é a própria tia, segundo as testemunhas, não estava mais no local. Logo depois soubemos que ela (Alice) foi tomar satisfação (com a vítima) dos pertences que haviam sido subtraídos”, contou.

VEJA MAIS

Conforme as autoridades, Alice e Dominique começaram a discutir na cozinha, local onde o homicídio aconteceu. Duas crianças, uma de sete e outra de nove anos, presenciaram o crime. A moça, que era mãe de uma menina de três anos, correu, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na rua, em frente a porta da residência.

De acordo com o perito criminal Benedito Leão, a vítima foi esfaqueada seis vezes e ainda tentou se defender dos golpes, conforme a análise da cena do crime. “Foi uma briga de família, onde a tia esfaqueou a sobrinha, que estava sendo monitorada eletronicamente (tornozeleira). Ela (Dominique) apresentava seis lesões de perfuração de arma branca nas regiões anterior e posterior do tórax, e nas laterais, além de três escoriações no braço de lesão de defesa. Houve uma briga dentro da cozinha da casa e ele veio a ter o repouso final na frente da casa”, detalhou Leão, após a Polícia Científica ter removido o corpo de Dominique ao Instituto Médico Legal (IML), em Belém.

Até o momento, Alice não foi localizada pela polícia e se encontra na condição de foragida. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.