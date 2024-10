Mulher é morta a facadas no bairro do Jurunas, em Belém

Uma jovem de 29 anos identificada como Dominique Karen Antero Ferrera foi morta a facadas na tarde desta terça-feira (15/10), na Passagem Santo Antônio, entre a travessa Honório dos Santos e a avenida Roberto Camelier, no bairro do Jurunas, em Belém.

Os moradores avistaram a mulher esfaqueada na via, já morta, e acionaram a polícia. A vítima era mãe de uma menina de três anos. Duas viaturas do 20° Batalhão de Polícia Militar (20º BPM) estão no local.

A suspeita é uma tia da vítima de 60 anos. Familiares relataram à Polícia Militar que a vítima era usuária de drogas e que, supostamente, teria furtado uma televisão e um ventilador da tia, que foi tirar satisfação com Dominique.

Em um determinado momento, as duas entraram em uma discussão. A idosa esfaqueou a sobrinha, ainda não se sabe quantas vezes, na cozinha de uma casa. A moça correu, mas morreu na rua, em frente à porta da residência. Duas crianças, uma de sete e outra de nove anos, presenciaram o crime. O corpo ainda não foi removido do local. A Polícia Científica realiza a perícia.

