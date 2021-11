Mulher é morta a facadas e tem corpo arrastado por vários metros em Tailândia

​Uma mulher foi assassinada a facadas na madrugada do último domingo (14), em Tailândia, nordeste do Pará. O crime teria ocorrido na travessa Mogno, mas o corpo de Núbia Silva Ferreira, de 25 anos, foi arrastado por vários metros até a travessa Ourilândia. As duas vias ficam no bairro de Vila Macarrão. As informações são do site Zé Dudu.

A jovem teria sido localizada sem roupas e com o rosto mutilado e espancado. Segundo um irmão da vítima, Núbia saiu de casa na noite do sábado (13) para ir a uma festa que acontecia em uma casa noturna na avenida Aeroporto. O familiar relatou, ainda, que ela era casada e tinha um filho de 4 anos.

O corpo da mulher foi removido para a sede do Instituto Médico Legal. Ainda são desconhecidas a autoria e as motivações do crime.

A Polícia Civil iniciou as investigações e aguarda o laudo do exame de necropsia para saber se a vítima também foi abusada sexualmente antes de ser morta. A PCPA não descarta nenhuma possibilidade para a morte de Núbia. Familiares e testemunhas serão ouvidos para ajudar a polícia a elucidar o crime e localizar os criminosos.​