Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Mulher é morta a facada pelo companheiro em Redenção; suspeito é preso em flagrante

O crime ocorreu na tarde de sexta-feira (20)

O Liberal
fonte

Mulher é morta a facada pelo companheiro em Redenção; suspeito é preso em flagrante. (Foto: Polícia Civil)

Um crime de feminicídio foi registrado na tarde de sexta-feira (20), no município de Redenção, no sudeste do Pará. A vítima foi identificada como Joanice Alves dos Reis, de 43 anos. Conforme as informações iniciais, a mulher foi morta com uma facada pelo próprio marido após uma discussão.

Segundo informações da Polícia Militar, a mulher foi atacada com um golpe de faca desferido pelo próprio companheiro, chamado Raimundo Borges dos Santos, de 44 anos. Não há informações sobre o que teria dado início à discussão entre a vítima e o suspeito. A ocorrência veio à tona após uma vizinha acionar a polícia ao ouvir gritos vindos da residência. Joanice ainda conseguiu sair para a frente do imóvel, mas acabou caindo já sem vida. A equipe da PM, que realizava rondas no Setor Santos Dumont, foi abordada pela moradora e seguiu até o endereço, onde confirmou o crime. Conforme os policiais, a vítima foi atingida com uma facada na região do peito.

Após o ataque, o suspeito fugiu, mas foi localizado pouco tempo depois durante buscas nas proximidades. Ele foi preso em flagrante. De acordo com os agentes, o suspeito alegou estar arrependido no momento da abordagem e chegou a pedir para ser morto, sendo encaminhado em seguida à delegacia. A faca apontada como arma do crime foi apreendida.

O casal mantinha um relacionamento há mais de duas décadas e tinha dois filhos em comum, além de uma enteada. O caso está sendo investigado pelas autoridades como feminicídio. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

feminicídio no pará
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

HOMICÍDIO

Homem é morto a tiros após discussão dentro de curral em Novo Repartimento

O crime ocorreu na noite de sábado (21), na Vila Belo Monte

22.03.26 12h01

FEMINICÍDIO

Mulher é morta a facada pelo companheiro em Redenção; suspeito é preso em flagrante

O crime ocorreu na tarde de sexta-feira (20)

22.03.26 10h52

HOMICÍDIO

Ataque a tiros deixa um morto e um ferido no bairro Paracuri, em Icoaraci

O crime ocorreu na noite de sábado (21)

22.03.26 8h51

Polícia

Bombeiros localizam corpo de homem desaparecido há três dias em mata de Marapanim

Moradores participaram das buscas. Morte não foi esclarecida até então.

21.03.26 22h30

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

Polícia

Bombeiros localizam corpo de homem desaparecido há três dias em mata de Marapanim

Moradores participaram das buscas. Morte não foi esclarecida até então.

21.03.26 22h30

HOMICÍDIO

Ataque a tiros deixa um morto e um ferido no bairro Paracuri, em Icoaraci

O crime ocorreu na noite de sábado (21)

22.03.26 8h51

Importunação sexual em Ananindeua

Jovem recebe tapa nas nádegas enquanto caminha em rua do Paar, em Ananindeua

Ato libidinoso aconteceu na tarde deste sábado (21). Vítima relata sensação de "impotência e indignação”.

21.03.26 19h32

“Inefetividade institucional”

Senador aciona CNJ e cobra apuração sobre demora no caso Sefer

Condenado inicialmente em 2010, Sefer permanece em liberdade desde então

21.03.26 17h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda