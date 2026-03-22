Mulher é morta a facada pelo companheiro em Redenção; suspeito é preso em flagrante

Um crime de feminicídio foi registrado na tarde de sexta-feira (20), no município de Redenção, no sudeste do Pará. A vítima foi identificada como Joanice Alves dos Reis, de 43 anos. Conforme as informações iniciais, a mulher foi morta com uma facada pelo próprio marido após uma discussão.

Segundo informações da Polícia Militar, a mulher foi atacada com um golpe de faca desferido pelo próprio companheiro, chamado Raimundo Borges dos Santos, de 44 anos. Não há informações sobre o que teria dado início à discussão entre a vítima e o suspeito. A ocorrência veio à tona após uma vizinha acionar a polícia ao ouvir gritos vindos da residência. Joanice ainda conseguiu sair para a frente do imóvel, mas acabou caindo já sem vida. A equipe da PM, que realizava rondas no Setor Santos Dumont, foi abordada pela moradora e seguiu até o endereço, onde confirmou o crime. Conforme os policiais, a vítima foi atingida com uma facada na região do peito.

Após o ataque, o suspeito fugiu, mas foi localizado pouco tempo depois durante buscas nas proximidades. Ele foi preso em flagrante. De acordo com os agentes, o suspeito alegou estar arrependido no momento da abordagem e chegou a pedir para ser morto, sendo encaminhado em seguida à delegacia. A faca apontada como arma do crime foi apreendida.

O casal mantinha um relacionamento há mais de duas décadas e tinha dois filhos em comum, além de uma enteada. O caso está sendo investigado pelas autoridades como feminicídio. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.