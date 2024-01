Mulher e homem são mortos a facadas perto do terminal rodoviário de Redenção

Nizete Xavier de Santana, de 40 anos, esfaqueada até a morte no final da noite de sábado (6), perto do terminal rodoviário de Redenção, no sul do Pará. Na noite seguinte, no domingo (7), um homem identificado como “Dário”, foi assassinado na mesma região, também a golpes de faca. Os dois homicídios são investigados pela Polícia Civil, a princípio, relacionados ao tráfico de drogas. Até o momento, as autoridades não confirmaram a prisão de nenhum suspeito nos dois homicídios.

Para o portal Fato Regional, a Polícia Militar confirmou que Nizete e Dário eram conhecidos por serem supostos dependentes químicos. A polícia agora tenta entender se há alguma outra ligação com o casal e se a mortes deles estão relacionadas.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre os dois crimes. Em nota, a instituição informou que equipes da Delegacia de Homicídio de Redenção trabalham para identificar os envolvidos nos dois homicídios.