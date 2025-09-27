Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Mulher é esfaqueada após confusão em praia de Santarém; três suspeitas foram detidas

O caso ocorreu na noite de sexta-feira (27), quando a vítima e as suspeitas estavam em um bar

O Liberal
fonte

Mulher é esfaqueada após confusão em praia de Santarém; três suspeitas foram detidas. (Foto: Redes Sociais)

Uma mulher foi esfaqueada após uma confusão dentro de um bar em Santarém, no oeste do Pará. O caso ocorreu na Praia do Maracanã, na noite de sexta-feira (26). Segundo as informações iniciais, a vítima teria sido golpeada cerca de quatro vezes e foi socorrida ao Pronto Socorro Municipal (PSM). As suspeitas de envolvimento foram detidas.

Os relatos preliminares são de que o esfaqueamento ocorreu após uma discussão entre a vítima e as três mulheres. As suspeitas foram encaminhadas pela Polícia Militar à delegacia para prestar esclarecimento, e uma delas teria confessado ser a autora do crime. A mulher relatou às autoridades que tudo ocorreu devido a um homem ter chegado e sentado com as suspeitas na mesa em que estavam. A vítima teria ido até o trio para tirar satisfação e iniciou a confusão, ainda conforme o relato da suspeita. No entanto, a mulher não explicou qual era a relação que a vítima tinha com o homem.

Além de assumir a autoria da facada, a mulher ainda teria pedido para que as duas amigas fossem liberadas. Ela detalhou que a vítima chegou a agredir uma de suas amigas e, devido a isso, teria desferido a facada. Todas as envolvidas estavam alcoolizadas no momento em que a confusão e o esfaqueamento ocorreram. O caso deve ser apurado como lesão corporal. A vítima foi socorrida por uma ambulância e não corre risco de morte.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Palavras-chave

mulher esfaqueada

lesão corporal
Polícia
