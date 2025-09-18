Mulher é encontrada morta em Castanhal

Ana Paula Alves Silva foi encontrada morta na madrugada desta quinta-feira (18/9), na Rua do Linhão, bairro Fonte Boa, em Castanhal, região nordeste do Pará. As circunstâncias da morte da vítima não foram divulgadas. Uma das hipóteses levantadas pelas autoridades é de que se trate de um feminicídio.

A Polícia Militar soube do ocorrido por volta das 2h, quando foi comunicada para verificar o caso no conjunto Ipês. Assim que os agentes chegaram ao local, encontraram o corpo da vítima.

Segundo a PM, o principal suspeito de matar a vítima é um homem conhecido pelo apelido de “Mais Pólvora”. Até agora, ele ainda não foi localizado pelos agentes de segurança pública.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o ocorrido e aguarda retorno.