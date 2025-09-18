Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Complexo Bolonha é modernizado e amplia qualidade no abastecimento de água em Belém e Ananindeua

As obras garantem aumento na produção e melhorias nos sistemas que atendem quase 1,5 milhão de pessoas

O Liberal
fonte

Complexo Bolonha é modernizado e amplia qualidade no abastecimento de água em Belém e Ananindeua. (Foto: Agência Pará)

O Complexo Bolonha, que responde por 70% do abastecimento de água em Belém e Ananindeua, está sendo modernizado. As obras, realizadas pela Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), ampliam a qualidade no fornecimento de água aos moradores. As melhorias irão beneficiar cerca de 1,5 milhão de pessoas.

A ampliação dos sistemas vai ampliar a produção e trazer melhorias no tratamento da água entregue à concessionária Águas do Pará, responsável pela distribuição aos consumidores, e parceira na execução dos serviços. Com a concessão do serviço de saneamento no Estado, a Cosanpa ficou responsável pela produção de água em Belém e Ananindeua, além de Marituba.

O presidente da Cosanpa, coronel Dilson Júnior, reforça o impacto das ações. “Estamos investindo para garantir água de melhor qualidade e em maior quantidade. Nosso compromisso é deixar um legado para os municípios onde a Cosanpa continua responsável pela produção e tratamento da água”, frisou.

Melhorias

Entre os serviços em andamento estão a revitalização de quatro filtros, com substituição do material filtrante (seixo, areia e antracito), limpeza completa e instalação de equipamentos de última geração. Para agilizar o processo, o material antigo é retirado por bombeamento para descarte adequado, enquanto as estruturas de concreto passam por reforço.

Segundo o diretor de Operações da Cosanpa, Antonio Crisóstomo, a modernização trará ganhos diretos para o tratamento da água. “A Estação de Tratamento de Água (ETA) Bolonha, de grande capacidade, está sendo atualizada com tecnologia mais moderna. A substituição dos leitos filtrantes vai assegurar água de melhor qualidade, pois eles são responsáveis pela etapa final de purificação”, explicou.

Obras

A conclusão das obras está prevista para novembro, antes da realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30). Serviços semelhantes também estão sendo executados nos filtros das ETAs do 5º setor e São Brás, que atendem bairros centrais de Belém.

Crisóstomo lembra que as estruturas que recebem melhorias são estratégicas no processo de tratamento. “Após a captação no rio Guamá, a água é bombeada para os lagos Água Preta e Bolonha e, em seguida, para a Estação. Lá, começa com o tratamento por floculadores, decantadores e filtros, que fazem o refino final da purificação. Depois, ocorre a desinfecção com cloro, antes da entrega para a concessionária”, ressaltou.

Investimentos

Cerca de R$ 220 milhões estão sendo investidos pelo Estado em um pacote de melhorias para ampliar a oferta e a qualidade da água na Região Metropolitana de Belém. Além do Complexo Bolonha, os investimentos incluem:

* Limpeza de 32 poços profundos;

* Aquisição de 32 sistemas de filtros zeólitas para remoção de ferro na água;

* Limpeza de 75 reservatórios de água;

* Perfuração de seis novos poços para reforçar a segurança hídrica em Belém, Ananindeua e Marituba;

* Recuperação de cinco poços no 10º setor, beneficiando bairros como Maracangalha, Miramar, Barreiro, Conjunto Paraíso dos Pássaros, Providência, Promorar e CDP.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cosanpa

obras no complexo bolonha
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

MELHORIAS

Complexo Bolonha é modernizado e amplia qualidade no abastecimento de água em Belém e Ananindeua

As obras garantem aumento na produção e melhorias nos sistemas que atendem quase 1,5 milhão de pessoas

18.09.25 14h35

POLÍCIA

'Maranhão' é morto a tiros dentro de casa em Paragominas

Dois homens em uma moto cometeram o crime. Até o momento, nenhum deles foi preso. A Polícia Civil investiga o caso

18.09.25 12h37

POLÍCIA

Professor de inglês é preso por suspeita de estuprar adolescente em escolar particular de Belém

Segundo a Polícia Civil, a aluna era coagida psicologicamente pelo educador, que se aproveita dessa função

18.09.25 12h17

POLÍCIA

'Ponto Crítico': PC prende mais de 70 pessoas durante operação no Pará

Entre os presos, estão investigados por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo, posse ilegal de munições e associação criminosa

18.09.25 11h30

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Professor de inglês é preso por suspeita de estuprar adolescente em escolar particular de Belém

Segundo a Polícia Civil, a aluna era coagida psicologicamente pelo educador, que se aproveita dessa função

18.09.25 12h17

POLÍCIA

Adolescente de 16 anos é morta a tiros no Marajó

A vítima estava caminhando com o namorado quando os dois foram abordados por um homem armado

18.09.25 11h17

POLÍCIA

Mulher é morta a pauladas pelo ex-companheiro em Castanhal

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito estava preso e obteve o benefício da saída temporária na última sexta-feira (12/9)

18.09.25 8h32

POLÍCIA

'Ponto Crítico': PC prende mais de 70 pessoas durante operação no Pará

Entre os presos, estão investigados por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo, posse ilegal de munições e associação criminosa

18.09.25 11h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda