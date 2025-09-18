Complexo Bolonha é modernizado e amplia qualidade no abastecimento de água em Belém e Ananindeua

O Complexo Bolonha, que responde por 70% do abastecimento de água em Belém e Ananindeua, está sendo modernizado. As obras, realizadas pela Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), ampliam a qualidade no fornecimento de água aos moradores. As melhorias irão beneficiar cerca de 1,5 milhão de pessoas.

A ampliação dos sistemas vai ampliar a produção e trazer melhorias no tratamento da água entregue à concessionária Águas do Pará, responsável pela distribuição aos consumidores, e parceira na execução dos serviços. Com a concessão do serviço de saneamento no Estado, a Cosanpa ficou responsável pela produção de água em Belém e Ananindeua, além de Marituba.

O presidente da Cosanpa, coronel Dilson Júnior, reforça o impacto das ações. “Estamos investindo para garantir água de melhor qualidade e em maior quantidade. Nosso compromisso é deixar um legado para os municípios onde a Cosanpa continua responsável pela produção e tratamento da água”, frisou.

Melhorias

Entre os serviços em andamento estão a revitalização de quatro filtros, com substituição do material filtrante (seixo, areia e antracito), limpeza completa e instalação de equipamentos de última geração. Para agilizar o processo, o material antigo é retirado por bombeamento para descarte adequado, enquanto as estruturas de concreto passam por reforço.

Segundo o diretor de Operações da Cosanpa, Antonio Crisóstomo, a modernização trará ganhos diretos para o tratamento da água. “A Estação de Tratamento de Água (ETA) Bolonha, de grande capacidade, está sendo atualizada com tecnologia mais moderna. A substituição dos leitos filtrantes vai assegurar água de melhor qualidade, pois eles são responsáveis pela etapa final de purificação”, explicou.

Obras

A conclusão das obras está prevista para novembro, antes da realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30). Serviços semelhantes também estão sendo executados nos filtros das ETAs do 5º setor e São Brás, que atendem bairros centrais de Belém.

Crisóstomo lembra que as estruturas que recebem melhorias são estratégicas no processo de tratamento. “Após a captação no rio Guamá, a água é bombeada para os lagos Água Preta e Bolonha e, em seguida, para a Estação. Lá, começa com o tratamento por floculadores, decantadores e filtros, que fazem o refino final da purificação. Depois, ocorre a desinfecção com cloro, antes da entrega para a concessionária”, ressaltou.

Investimentos

Cerca de R$ 220 milhões estão sendo investidos pelo Estado em um pacote de melhorias para ampliar a oferta e a qualidade da água na Região Metropolitana de Belém. Além do Complexo Bolonha, os investimentos incluem:

* Limpeza de 32 poços profundos;

* Aquisição de 32 sistemas de filtros zeólitas para remoção de ferro na água;

* Limpeza de 75 reservatórios de água;

* Perfuração de seis novos poços para reforçar a segurança hídrica em Belém, Ananindeua e Marituba;

* Recuperação de cinco poços no 10º setor, beneficiando bairros como Maracangalha, Miramar, Barreiro, Conjunto Paraíso dos Pássaros, Providência, Promorar e CDP.