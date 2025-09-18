Capa Jornal Amazônia
'Maranhão' é morto a tiros dentro de casa em Paragominas

Dois homens em uma moto cometeram o crime. Até o momento, nenhum deles foi preso. A Polícia Civil investiga o caso

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa de cápsulas deflagradas no chão de uma rua. (Thiago Gomes / O Liberal / Imagem ilustrativa)

Hélio Silva Pereira, conhecido pelo apelido de “Maranhão”, foi morto a tiros dentro da própria casa na noite de quarta-feira (17/9), no bairro Camboatã, em Paragominas, sudeste do Pará. Por enquanto, nenhuma pessoa foi presa por suspeita de envolvimento no caso. As motivações do crime ainda são um mistério.

Conforme o portal BO Paragominas, dois homens, ainda não identificados, chegaram ao local em uma motocicleta e, em seguida, um dos suspeitos efetuou cerca de três disparos de arma de fogo contra a vítima, que não resistiu e morreu ainda no local. Após os tiros, a dupla fugiu.

Ainda conforme o BO, a vítima havia deixado recentemente o sistema penal de Paragominas e cumpria medidas judiciais, monitorado por tornozeleira eletrônica. A Polícia Civil trabalha com a hipótese de execução, mas outras linhas de investigação não estão descartadas.

Equipes da Polícia Militar isolaram a área até a chegada da perícia. O corpo foi removido pela Polícia Científica e levado ao Instituto Médico Legal (IML).

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) e também da PC sobre o homicídio. A reportagem aguarda retorno em ambos os casos.

