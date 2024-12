Mulher é encontrada morta dentro de casa, em São Domingos

Juscineide Pires Lima, popularmente conhecida como “Neidinha”, foi encontrada morta em adiantado estado de putrefação, no final da manhã desta sexta-feira (6), em São Domingos do Araguaia. Ela estava em cima da cama, em um quarto da casa onde ela morava no Bairro Gabriel.

De acordo com informações do Correio, por volta das 11h40 quando o corpo foi encontrado por uma mulher que foi atá a casa de “Neidinha”, preocupada com o seu desaparecimento.

“Desde a noite de terça (3), ela não era vista. Uma filha dela, bastante preocupada, pediu pra que fossemos na residência pra ver o que estava errado”, disse a mulher ao Correio. Essa pessoa que pediu para não ser identificada teria chegado ao local junto com uma equipe do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), da cidade.

A casa onde “Neidinha” morava sozinha estava com sua motocicleta de modelo Honda Bis na área, a porta trancada com a chave na fechadura pelo lado de dentro e o portão encostado, o que causou estranheza aos familiares. Acredita-se que possivelmente ela tenha sofrido mal súbito na noite de terça, o que poderia ter lhe levado à morte, mas só o exame de necropsia poderá apontar qual foi a real causa.

Uma equipe da Polícia Militar esteve no local confirmando o achado cadavérico, e uma equipe da Polícia Científica fez a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML) de Marabá.

Juscineide Pires recebia tratamento psicológico por sofrer distúrbios mentais, e mesmo sendo proibida de ingerir bebida alcoólica, ela era vista na maioria das vezes embriagada.