Mulher é encontrada morta com marcas de estrangulamento, em Abaetetuba

Uma mulher identificada como Elizabeth Moraes Neves, mais conhecida como 'Lica', foi encontrada morta na manhã desta terça-feira (19), no bairro Angelica, município de Abaetetuba, nordeste do Pará. Conforme as informações iniciais, foi constatado que a vítima apresentava marcas no pescoço indicando um suposto estrangulamento. Ainda não há mais detalhes sobre as circunstâncias do crime.

VEJA MAIS

Segundo testemunhas, o corpo da vítima estava jogado dentro de um terreno com um cercado de madeira, na sexta rua. Os moradores do local acionaram a Polícia Militar ao se depararem com o cadáver. Os populares ainda relataram que Lica era conhecida na área e seria usuária de drogas. Não há informações sobre qual seria a motivação para o crime. A mulher apresentava marcas no pescoço, que podem indicar que foi estrangulada até a morte. No entanto, todas as constatações para o crime serão apuradas pelas autoridades policiais.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e foi informada que equipes da Delegacia de Homicídios de Abaetetuba trabalham para identificar e localizar os envolvidos na morte de Elizabeth. Informações que auxiliem as investigações podem ser repassadas pelo disque-denúncia 181 ou pelo whatsapp (91) 98115-9181.