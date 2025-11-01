Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Mulher é encontrada morta a tiros às margens de estrada em Dom Eliseu

Durante as buscas na área, os peritos recolheram dez cartuchos deflagrados e dois projéteis calibre 380,

O Liberal
fonte

Uma mulher foi morta a tiros em Dom Eliseu, no sudeste do Pará, na noite desta sexta-feira (31) (Foto: Portal BO Paragominas)

Uma mulher foi morta a tiros em Dom Eliseu, no sudeste do Pará, na noite desta sexta-feira (31). O corpo da vítima foi encontrado na estrada da Colônia Paraíso, nas proximidades do posto Arrudão, também conhecido como "Posto da Onça".

Ainda segundo o portal BO Paragominas, equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica do Pará, unidade de Paragominas, foram até o local. Naquele endereço, os policiais encontraram o corpo de uma mulher de estatura mediana, apresentando múltiplas perfurações compatíveis com disparos de arma de fogo. Durante as buscas na área, os peritos recolhram dez cartuchos deflagrados e dois projéteis calibre 380, além de uma bolsa feminina e um capacete, localizados próximos à vítima.

VEJA MAIS:

image Suspeito em motocicleta mata homem a tiros em Dom Eliseu
O crime ocorreu na noite de sábado (19), quando a vítima estava em frente a um estabelecimento

image Jovem é morto a tiros a caminho do trabalho em Dom Eliseu
O crime ocorreu na manhã de quinta-feira (12), no bairro Planalto

Nos documentos encontrados na bolsa havia a identificação de uma mulher com o nome de Robertina Silva das Chagas, de 39 anos. A Polícia Civil irá, agora, investigar a autoria e a motivação do homicídio. A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno. Em nota, a Polícia Civil informa que a vítima foi identificada como Robertina Silva das Chagas e o homicídio é investigado pela Delegacia de Dom Eliseu.

 

 

