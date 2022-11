Mulher e crianças mantidas em cárcere privado por mais de 10 anos são resgatadas no Pará

A Polícia Civil do Pará resgatou, na tarde de terça-feira (29), uma mulher e quatro crianças que eram mantidas há mais de 10 anos em cárcere privado e supostamente eram agredidas por um homem, que não teve a identidade revelada, em Melgaço, no Arquipélago do Marajó. A autoridade responsável pela captura do suspeito, que é pai das crianças, o classificaram como “perigoso”. Ele está foragido. As informações são do portal Notícia Marajó.

VEJA MAIS

Por envolver crianças, o caso requer sigilo para preservação da integridade das vítimas. O delegado de Melgaço, Lessandro Herzog, pede à população que colabore com a polícia fornecendo qualquer informações sobre o paradeiro do fugitivo, seja diretamente aos investigadores locais ou por intermédio do Disque Denúncia (181), que garante o anonimato total ao informante.

Herzog contou que recebeu a denúncia do caso por familiares da mulher resgatada. Os parentes disseram que ela era impedida pelo companheiro de comer, sair ou ter contato com outras pessoas. A vítima era liberada apenas para receber o auxílio do Governo Federal.

Os investigadores a localizaram e confirmaram os relatos. A vítima apresentou sinais de nervosismo ao ver os policiais e dizia a todo momento que “ele ia descobrir e desta vez iria matá-la com um tiro na cabeça”. As quatro crianças relataram que também eram agredidas todos os dias e que estavam sem se alimentar. O Conselho Tutelar e a Assistência Social de Melgaço acompanham o caso.

A mulher comentou que já havia tentado fugir, mas foi obrigada pelo próprio pai a retomar a convivência com o suspeito porque não tinha onde ficar. A Polícia Civil montou uma força-tarefa com apoio da Polícia Militar, Guarda Municipal e Prefeitura de Melgaço para prender o suspeito, mas ele conseguiu fugir antes da chegada dos agentes de segurança.