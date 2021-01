Mulher e criança ficam gravemente feridas em acidente na PA-255, em Monte Alegre

Uma mulher e uma criança de 11 anos estão em estado de saúde delicado após um acidente de trânsito na PA-255, no município de Monte Alegre, no oeste paraense. De acordo com testemunhas, um ônibus teria invadido a preferencial e atingido em cheio as duas pessoas que seguiam no sentido oposto em uma motocicleta.

Ainda segundo populares, o condutor do coletivo teria entrado no ramal com objetivo de entrar na rodovia que liga o município de Monte Alegre à Santana do Araguaia. Foi no momento de sair da estrada de terra que o veículo invadiu a preferencial e atropelou a mulher e a criança.

Não há informações se o motorista do ônibus prestou socorro às vítimas ou se foi ouvido pela Polícia Civil do município.

Segundo o padrasto da vítima de 11 anos, o estado do menino é mais grave. Ele precisou ser entubado e terá que ser submetido a uma cirurgia em Santarém.

A outra vítima é a tia da criança, que também está internada e com muitas escoriações pelo corpo. A mulher sofreu uma rachadura na orelha e está com o braço fraturado.