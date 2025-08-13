Mulher é brutalmente espancada pelo companheiro na frente da filha em Moju

Uma mulher foi brutalmente agredida pelo companheiro na frente de uma criança e de outro familiar em Moju, no nordeste do Pará. O crime foi registrado em vídeos, que circularam nas redes sociais nesta quarta-feira (13/8), e mostram as cenas de violência que foram registradas pela filha da vítima. O caso está sendo investigado, sob sigilo, pela Delegacia de Tailândia, como informou a Polícia Civil.

Segundo a Polícia Militar, o caso ocorreu no dia 3 deste mês e a vítima relatou que não pretende prestar queixa contra o suspeito. Porém, em situações como essa, as autoridades não dependem da denúncia da vítima e podem iniciar uma ação penal.

Conforme o portal Moju News, as filmagens mostram a criança implorando para que o homem para de agredir a mãe. Também é possível ver nas gravações o suspeito usando uma marreta para arrombar a porta de um cômodo onde a mulher tentava se esconder. Enquanto golpeia a porta, a criança grita desesperada: “não faz isso, não”. Outra pessoa, que filma a cena, chora.

A PM recebeu o vídeo na terça-feira (12/8) e foi até o local onde o crime aconteceu. De acordo com a Polícia Militar, a vítima contou que não queria denunciar o pai dos filhos dela e que o companheiro foi embora da residência.

A filmagem, com base no relato dela à PM, chegou ao conhecimento dos militares depois que o vídeo parou no grupo da família em um aplicativo de mensagens instantâneas. Ainda segundo a Polícia Militar, um familiar da vítima viu a gravação e repassou o conteúdo para o 45º Batalhão.