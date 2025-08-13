Capa Jornal Amazônia
Homem é preso em flagrante por ameaçar a companheira em Belém

De acordo com relato da vítima, o suspeito, usuário de entorpecentes, a ameaçou e tentou golpeá-la com uma faca durante uma discussão ocorrida na última quinta-feira (7)

O Liberal
fonte

Após apuração dos fatos, a equipe de policiais se deslocou até a residência do sujeito e o prendeu em flagrante. Ele já está à disposição do Poder Judiciário. (Divulgação/ PC)

A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Belém, vinculada à Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV), prendeu em flagrante, na madrugada desta quarta-feira (13), um homem suspeito de ameaçar a própria companheira.

De acordo com relato da vítima, o suspeito, usuário de entorpecentes, a ameaçou e tentou golpeá-la com uma faca durante uma discussão ocorrida na última quinta-feira (7). O filho do casal presenciou a cena e interveio para defender a mãe.

Na tarde desta terça-feira (12), o homem teria utilizado um número de telefone privado para continuar proferindo ameaças de morte contra a vítima. Após apuração dos fatos, a equipe policial se deslocou até a residência do suspeito, onde efetuou a prisão em flagrante. De acordo com informações da Polícia Civil, o homem foi encaminhado à unidade policial e já está à disposição do Poder Judiciário.

