Mulher é atropelada por marido em delegacia após prestar denúncia por violência doméstica

Uma mulher foi atropelada pelo marido no pátio de uma delegacia de Parauapebas, no sudeste do Pará, quando ela tinha ido prestar denúncia por ameaça e lesão corporal. O agressor, identificado como Gerdson Andrade de Souza, foi preso em flagrante na madrugada de segunda-feira (28).

De acordo com o delegado Elcio de Deus, a vítima compareceu na unidade para denunciar agressões de Gerdson. Pouco tempo depois, ele compareceu ao órgão de segurança pública e deu um novo início a agressões e ameaças, ocasião em que atropelou a vítima, com sua moto, sendo pela equipe de investigadores e recebendo voz de prisão.

Ainda segundo o delegado, o acusado foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de corpo de delito antes de ser encaminhado ao sistema penal. A vítima também foi encaminhada para fazer o exame.