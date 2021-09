Motociclista embriagado atropela uma pessoa em faixa de pedestre da BR-316

Um acidente registrado na manhã deste sábado (18) na BR-316, em Ananindeua, deixou duas pessoas feridas. Um motociclista avançou em alta velocidade sobre a faixa de pedestres que fica à altura do KM 6, atingindo em cheio uma mulher que atravessava a rodovia. Na colisão, ambos ficaram feridos e foram levados para atendimento de urgência em um hospital não informado.

Agentes do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) foram chamados ao local e aplicaram o teste do etilômetro, que atestou a alcoolemia do motociclista. Ele foi autuado por crime de trânsito e será apresentado à Delegacia de Polícia Civil, após alta hospitalar.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram as duas vítimas no chão enquanto aguardam o socorro. A mulher aparentava estar bastante machucada na região da cabeça, com um corte na testa, nos braços e nos pés.

Já o motociclista não tinha graves lesões à mostra. Na pista, ficaram pedaços da motocicleta, além dos pertences das vítimas. Com o acidente, o trânsito ficou complicado no perímetro e precisou da intervenção de agentes do Detran para garantir o fluxo de veículos.