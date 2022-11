Mulher é assassinada na noite desta sexta-feira (25) no Telégrafo

Uma mulher ainda não identificada foi assassinada na noite desta sexta-feira (25), no bairro do Telégrafo, em Belém. O crime ocorreu dentro de uma residência na invasão Beira Mar, porém, ainda não há detalhes sobre a dinâmica do homicídio.

Nenhum suspeito foi preso até o momento. Uma equipe da Polícia Científica do Pará (PCP) já está a caminho do local para os procedimentos de análise e remoção do cadáver. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil. A reportagem de O Liberal está no local colhendo mais informações.