Mulher é assassinada a tiros por dupla em motocicleta no Pará

​Uma mulher identificada como Betiane Franca Ferreira, de idade não detalhada, foi assassinada a tiros na madrugada de sexta-feira, 7, em Paragominas, no nordeste paraense. A Polícia Civil abriu um inquérito e investiga o caso. O crime ocorreu por volta das 2h30, na avenida Nossa Senhora de Naz​aré, no bairro Cidade Nova.

A vítima era conhecida na área pelo suposto uso de entorpecentes, como disseram testemunhas à Polícia Militar, que atendeu a ocorrência. Ainda conforme as testemunhas, duas pessoas em uma motocicleta efetuaram os disparos contra a mulher e ​fugiram no mesmo veículo em alta velocidade.

Logo após tomar conhecimento do crime, a equipe da Polícia Civil acionou a Polícia Científica para realizar a perícia no local do homicídio e remoção do cadáver. As investigações estão em andamento, com o objetivo de reunir mais evidências e identificar os autores do crime, bem como a motivação para o assassinato.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar no trabalho da polícia devem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.