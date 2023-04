Mulher é assassinada a tiros dentro de casa em Itaituba; suspeitos foram presos

​Uma mulher identificada como Eliane Silva Cândido foi assassinada a tiros dentro da casa onde morava, na 3ª rua do bairro Vale do Piracanã, em Itaituba, no sudoeste do Pará. Dois suspeitos, identificados como Hamilton, de 24 anos, e Aderaldo, de 29, foram presos na manhã seguinte (13) por terem sido vistos em uma motocicleta estacionada próxima à cena do crime. A polícia não divulgou informações sobre a motivação para o crime.

A Polícia Militar foi notificada sobre o baleamento e esteve no local, onde uma equipe do Corpo de Bombeiros já se encontrava tentando socorrer a vítima, que morreu ainda no local.

A área foi isolada, até a chegada da Polícia Civil e Polícia Científica, que removeu o corpo e recolheu os projéteis próximos à cena. Tes​​temunhas informaram que os suspeitos deixaram a motocicleta estacionada na rua e caminharam até a residência da vítima, onde cometeram o crime e fugiram na sequência.

Através de uma denúncia de ameaça com arma de fogo, os policiais localizaram a dupla na manhã seguinte na 3ª rua do bairro Vitória Régia. Hamilton tentou jogar uma pistola com um carregador e 12 munições, mas foi visto pelos policiais.

Os suspeitos foram levados para a 19ª Seccional de Polícia Civil do município, onde uma testemunha identificou Aderaldo como o autor dos cinco tiros que mataram Eliane.